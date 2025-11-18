Quand les animaux prennent la parole ! Musée de Bretagne Rennes

Quand les animaux prennent la parole ! Musée de Bretagne Rennes Mardi 18 novembre, 20h30

Gratuit

Le langage est-il le propre de l’Humain ? Les éthologues Alban Lemasson et Maël Leroux montrent que les animaux ont des choses à « dire » sur le sujet !

En effet, le langage est un comportement social complexe. Difficile de défendre l’idée de son émergence récente dans l’évolution. Les étourneaux, les baleines, les macaques conversent, les éléphants imitent. Mais saviez-vous que les animaux ne communiquent pas seulement pour signaler leur identité, leur localisation ou leur émotion ?

Alban Lemasson et Maël Leroux sont enseignants-chercheurs en éthologie à l’Université de Rennes, spécialisés dans l’étude de la communication des primates. Rencontre suivie d’une séance de dédicaces de _Quand_ les animaux prennent la parole ! (Éditions Apogée, 2025).

Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine