QUAND LES CORBEAUX AURONT DES DENTS Couffoulens vendredi 28 novembre 2025.

Route de Pomas Hameau de Cornèze Couffoulens Aude

Tarif : 7 – 7 – EUR

Début : 2025-11-28 20:30:00

2025-11-28

Au cours d’un hiver aussi rude que long, dans les Monts Tonnerre où il vit avec sa colonie, beaucoup de corbeaux meurent de faim car ils n’ont plus rien à manger.

Un jour, une vieille corbine raconte aux corbillats une légende à propos de Princes-Gris qui autrefois chassaient avec les corbeaux. En ce temps-là, on ne mourrait pas de faim…

Mais qui sont-ils ? De mémoire de corbeaux, on ne sait plus grand-chose d’eux.

L’Espèce Compagnie

Dès 6 ans

Durée 55 min

Route de Pomas Hameau de Cornèze Couffoulens 11250 Aude Occitanie +33 4 68 72 30 55

English :

During a long, harsh winter in the Thunder Mountains, where he lives with his colony, many crows are starving because they have nothing left to eat.

One day, an old corbina tells the ravens a legend about Grey Princes who once hunted with the ravens. In those days, people didn’t starve…

But who are they? As far as ravens know, not much is known about them.

L’Espèce Compagnie

Ages 6 and up

Running time: 55 min

German :

Während eines harten und langen Winters in den Donnerbergen, wo er mit seiner Kolonie lebt, verhungern viele Krähen, weil sie nichts mehr zu fressen haben.

Eines Tages erzählt eine alte Krähe den Krähen eine Legende über Grauprinzen, die früher mit den Krähen gejagt haben. Damals sei man nicht verhungert….

Aber wer sind sie? Seit die Krähen denken können, weiß man nicht mehr viel über sie.

Die Spezies Gesellschaft

Ab 6 Jahren

Dauer: 55 Min

Italiano :

Durante un lungo e rigido inverno sui Monts Tonnerre, dove vive con la sua colonia, molti corvi muoiono di fame perché non hanno più nulla da mangiare.

Un giorno, una vecchia corbina racconta ai corvi una leggenda sui Principi Grigi che un tempo cacciavano con i corvi. A quei tempi, la gente non moriva di fame…

Ma chi sono? A memoria dei corvi, non si sa molto di loro.

L’Espèce Compagnie

Dai 6 anni in su

Durata: 55 minuti

Espanol :

Durante un largo y duro invierno en los Montes Tonnerre, donde vive con su colonia, muchos cuervos mueren de hambre porque no les queda nada que comer.

Un día, una vieja corbina cuenta a los cuervos una leyenda sobre los Príncipes Grises que una vez cazaron con los cuervos. En aquellos tiempos, la gente no pasaba hambre…

Pero, ¿quiénes son? Por lo que recuerdan los cuervos, no se sabe mucho de ellos.

L’Espèce Compagnie

A partir de 6 años

Duración: 55 min

