Quand les crayons se rebellent – les 10 ans de Caméras Rebelles – Exposition et table ronde. Ciné-TNB Rennes Dimanche 11 janvier, 15h00 Entrée libre.

Exposition d’affiches, BD et dessins de presse sur les droits humains et rencontre avec des dessinateur-rices.

QUAND LES CRAYONS SE REBELLENT

Le Festival revisite les 10 années de Caméras Rebelles au travers d’une exposition de dessins de presse et de BD portant sur les droits humains. Des dessins choisis parmi tant d’autres pour dénoncer avec humour ou révolte les atteintes à l’environnement, à la justice, aux médias ou aux lanceurs d’alertes, les dangers de l’intelligence artificielle ou les populismes, où chaque coup de crayon est un geste de liberté, une arme pacifique pour défendre les droits humains.

Cette exposition (au TNB) sera accompagnée d’une rencontre avec les dessinateur.rices Soph, Morvandiau et Loïc Schvartz le dimanche 11 janvier à 15h00 au TNB.

En partenariat avec la librairie La Rencontre.

Début : 2026-01-11T15:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-11T17:00:00.000+01:00

http://cameras-rebelles.fr

Ciné-TNB Rennes Rennes Ille-et-Vilaine



