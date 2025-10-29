Quand les dinos font leur show ! Bibliothèque de Lamballe Lamballe-Armor

Bibliothèque de Lamballe 14 Rue Père Ange le Proust Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-29 14:30:00

fin : 2025-10-29 16:30:00

2025-10-29

Qui n’a jamais souhaité connaître l’envers du décor d’un film tourné sur fond vert ? Comment sont réalisés les effets spéciaux d’un film ?

Prenez la main derrière la caméra et faites entrer les dinosaures dans la bibliothèque pour de folles aventures …

En collaboration avec l’association Clair Obscur

En duo parent/enfant à partir de 12 ans. Sur inscritption .

