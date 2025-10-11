Quand les histoires vont au Musée Musée Mathurin Méheut Lamballe-Armor

Quand les histoires vont au Musée Musée Mathurin Méheut Lamballe-Armor samedi 11 octobre 2025.

Quand les histoires vont au Musée

Musée Mathurin Méheut 15 Place du Champ de Foire Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 11:00:00

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

Les bibliothécaires invitent petits et grands au cœur du Musée Mathurin Méheut afin d’écouter des histoires entourés d’impressionnants dinosaures. Une expérience unique mêlant imagination, découverte et émerveillement ! .

Musée Mathurin Méheut 15 Place du Champ de Foire Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 50 13 68

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Quand les histoires vont au Musée Lamballe-Armor a été mis à jour le 2025-09-13 par Office de tourisme Cap d’Erquy Val André