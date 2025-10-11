Quand les histoires vont au Musée Musée Mathurin Méheut Lamballe-Armor
Musée Mathurin Méheut 15 Place du Champ de Foire Lamballe-Armor Côtes-d’Armor
Début : 2025-10-11 11:00:00
fin : 2025-10-11
2025-10-11
Les bibliothécaires invitent petits et grands au cœur du Musée Mathurin Méheut afin d’écouter des histoires entourés d’impressionnants dinosaures. Une expérience unique mêlant imagination, découverte et émerveillement ! .
Musée Mathurin Méheut 15 Place du Champ de Foire Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 50 13 68
