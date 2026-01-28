Quand les insectes inspirent la pop culture Pradines

Quand les insectes inspirent la pop culture

La médiathèque de Pradines et l’association Carrefour des Sciences et des Arts sont heureux de vous proposer une soirée exceptionnelle alliant sciences & pop culture !

Notre invité Mathieu Lihoreau, chercheur au CNRS, spécialisé dans l’étude de l’intelligence des insectes. Il a travaillé tour à tour sur la communication des fourmis, la personnalité des blattes, le vote des mouches ou encore l’apprentissage des abeilles !

Les monstres, les aliens et les zombies sont partout dans la pop culture ! Mais leurs comportements ont-ils une base dans la biologie ? qu’en est-il de l’intelligence dans tout ça ? Au cours de la soirée avec notre invité, Mathieu Lihoreau, nous nous plongerons dans une enquête Qu’est ce que l’intelligence ? Comment s’organise une horde ? La “reine” des monstres vs. la reine des abeilles quel rôle au sein du groupe ? L’Alien de Ridley Scott peut-elle “apprendre” ? Est-ce qu’un champignon pourrait vraiment contrôler notre cerveau comme dans The Last of Us ? et bien plus !

Rue des Escrignols Pradines 46090 Lot Occitanie

English :

The Pradines media library and the Carrefour des Sciences et des Arts association are pleased to invite you to an exceptional evening combining science and pop culture!

Our guest: Mathieu Lihoreau, a CNRS researcher specializing in the study of insect intelligence

