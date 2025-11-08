Quand les lieux parlent… Les noms du Val de l’Eyre dévoilés Salle des fêtes Salles

Quand les lieux parlent… Les noms du Val de l’Eyre dévoilés Salle des fêtes Salles samedi 8 novembre 2025.

Quand les lieux parlent… Les noms du Val de l’Eyre dévoilés

Salle des fêtes Place du Champ de Foire Salles Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-08

MUSEE DU VAL DE L’EYRE

Ne manquez pas “Quand les lieux parlent… Les noms du Val de l’Eyre dévoilés”, une conférence passionnante animée par Bénédicte Boyrie-Fénié, docteure en géographie historique ! Plongez dans le passé et laissez-vous guider à travers les villages et hameaux du Val de l’Eyre pour comprendre l’origine et le sens de leurs noms.

Une rencontre ouverte à tous, petits et grands.

Téléphone +33 6 11 28 72 69

Email musee@valdeleyre.fr .

Salle des fêtes Place du Champ de Foire Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 28 72 69 musee@valdeleyre.fr

English : Quand les lieux parlent… Les noms du Val de l’Eyre dévoilés

German : Quand les lieux parlent… Les noms du Val de l’Eyre dévoilés

Italiano :

Espanol : Quand les lieux parlent… Les noms du Val de l’Eyre dévoilés

L’événement Quand les lieux parlent… Les noms du Val de l’Eyre dévoilés Salles a été mis à jour le 2025-08-21 par OT Val de l’Eyre