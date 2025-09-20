Quand les livres s’ouvrent en grand le Labo Cambrai Cambrai

Quand les livres s’ouvrent en grand le Labo Cambrai Cambrai samedi 20 septembre 2025.

Quand les livres s’ouvrent en grand Samedi 20 septembre, 10h00 le Labo Cambrai Nord

Gratuit ; accessible dès 3 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T10:30:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T10:30:00

Le Labo vous invite à découvrir l’art du livre pop-up. Un temps de présentation pour explorer ces ouvrages qui se déplient, s’animent et prennent vie sous vos yeux. Entre technique, surprise et émerveillement, laissez-vous surprendre par la richesse graphique et narrative de ces livres pas comme les autres.

le Labo Cambrai 2 rue louis renard 59400 cambrai Cambrai 59400 Nord Hauts-de-France 03 74 51 00 00 http://lelabocambrai.fr https://www.facebook.com/lelabocambrai/ [{« type »: « phone », « value »: « 03-74-51-00-00 »}] Le Labo est un équipement de la Communauté d’agglomération de Cambrai. Il est le premier lieu culturel en France à réunir dans une même entité ces quatre politiques culturelles : lecture publique, culture scientifique, technique et industrielle (CSTI), patrimoine écrit, interprétation de l’architecture et du patrimoine.

Journées européennes du patrimoine 2025

(c) Yannick Prangère