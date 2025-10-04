Quand les lumières révèlent les mystères des œuvres d’art Place Lafayette Brioude

Place Lafayette Le Doyenné Espace d’Art Moderne et Contemporain Brioude Haute-Loire

Début : 2025-10-04 18:00:00

fin : 2025-10-11 19:00:00

2025-10-04 2025-10-11

Les samedis 4 et 11 octobre 2025, dans le cadre de la Fête de la science, le Doyenné vous propose une expérience originale et insolite.

Place Lafayette Le Doyenné Espace d’Art Moderne et Contemporain Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 51 34 contact@ledoyenne.fr

English :

On Saturdays October 4 and 11, 2025, as part of the Fête de la science, the Doyenné is offering an original and unusual experience.

German :

Am Samstag, den 4. und 11. Oktober 2025, bietet Ihnen das Dekanat im Rahmen des Festes der Wissenschaft ein originelles und ungewöhnliches Experiment an.

Italiano :

I sabati 4 e 11 ottobre 2025, nell’ambito della Fête de la science, il Doyenné vi propone un’esperienza originale e insolita.

Espanol :

Los sábados 4 y 11 de octubre de 2025, en el marco de la Fiesta de la Ciencia, el Doyenné le propone una experiencia original e insólita.

