Quand les lumières révèlent les mystères des œuvres d’art Place Lafayette Brioude
Quand les lumières révèlent les mystères des œuvres d’art Place Lafayette Brioude samedi 4 octobre 2025.
Quand les lumières révèlent les mystères des œuvres d’art
Place Lafayette Le Doyenné Espace d’Art Moderne et Contemporain Brioude Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04 18:00:00
fin : 2025-10-11 19:00:00
Date(s) :
2025-10-04 2025-10-11
Les samedis 4 et 11 octobre 2025, dans le cadre de la Fête de la science, le Doyenné vous propose une expérience originale et insolite.
.
Place Lafayette Le Doyenné Espace d’Art Moderne et Contemporain Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 51 34 contact@ledoyenne.fr
English :
On Saturdays October 4 and 11, 2025, as part of the Fête de la science, the Doyenné is offering an original and unusual experience.
German :
Am Samstag, den 4. und 11. Oktober 2025, bietet Ihnen das Dekanat im Rahmen des Festes der Wissenschaft ein originelles und ungewöhnliches Experiment an.
Italiano :
I sabati 4 e 11 ottobre 2025, nell’ambito della Fête de la science, il Doyenné vi propone un’esperienza originale e insolita.
Espanol :
Los sábados 4 y 11 de octubre de 2025, en el marco de la Fiesta de la Ciencia, el Doyenné le propone una experiencia original e insólita.
L’événement Quand les lumières révèlent les mystères des œuvres d’art Brioude a été mis à jour le 2025-09-18 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne