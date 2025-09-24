Quand les marées chassent la Lune Morlaix
CCI de Morlaix Morlaix Finistère
Tarif : – –
Date et horaire :
Début : 2025-09-24 20:30:00
fin : 2025-09-24 22:00:00
Date(s) :
2025-09-24
Dans le cadre des Mercredis de l’Espace des sciences, Jacques Laskar, astronome à l’Observatoire de Paris et directeur de recherche au CNRS, nous invite à découvrir la danse des marées. En Bretagne, elles rythment la baie et les rivages, dépendant de la Lune. Mais derrière ce ballet familier se cache une mécanique céleste subtile?: depuis des milliards d’années, les marées freinent la rotation de la Terre et repoussent lentement la Lune. Les réflecteurs laser d’Apollo mesurent aujourd’hui ce recul à 3,83?cm par an. Un paradoxe persiste à rebours, Terre et Lune auraient dû entrer en collision il y a 1,5 milliard d’années. Cette conférence explore les recherches récentes qui éclairent ce mystère. .
CCI de Morlaix Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 15 29 27
