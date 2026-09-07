Quand les métiers se libèrent des stéréotypes, Guéret, Guéret
jeudi 17 septembre 2026 · Guéret
Informations pratiques
Quand les métiers se libèrent des stéréotypes Jeudi 17 septembre, 14h00 Guéret Creuse
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-17T14:00:00+02:00 – 2026-09-17T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-17T14:00:00+02:00 – 2026-09-17T16:00:00+02:00
Tu t’es déjà dit « ce métier n’est pas fait pour moi » ?
Et si ce n’était pas une question de capacité, mais de stéréotypes ?
Cet atelier te propose de :
✅ Déconstruire les idées reçues sur les métiers
✅ Comprendre l’impact des stéréotypes sur l’orientation professionnelle
✅ Prendre confiance pour envisager tous les possibles
Parce que choisir un métier, ce n’est pas une question de genre, mais de compétences et de motivation.
Un atelier participatif pour élargir ton regard et oser construire un projet professionnel qui te ressemble.
Guéret 1 rue Sylvain Grateyrolles Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « erip.ouestcreuse@mef23.fr »}]
L’ERIP Ouest Creuse organise un atelier sur la déconstruction des stéréotypes dans les métiers. Stéréotypes Métiers
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