Quand les métiers se libèrent des stéréotypes, Guéret, Guéret

Informations pratiques

Quand les métiers se libèrent des stéréotypes Jeudi 17 septembre, 14h00 Guéret Creuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-17T14:00:00+02:00 – 2026-09-17T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-17T14:00:00+02:00 – 2026-09-17T16:00:00+02:00

Tu t’es déjà dit « ce métier n’est pas fait pour moi » ?

Et si ce n’était pas une question de capacité, mais de stéréotypes ?

Cet atelier te propose de :

✅ Déconstruire les idées reçues sur les métiers

✅ Comprendre l’impact des stéréotypes sur l’orientation professionnelle

✅ Prendre confiance pour envisager tous les possibles

Parce que choisir un métier, ce n’est pas une question de genre, mais de compétences et de motivation.

Un atelier participatif pour élargir ton regard et oser construire un projet professionnel qui te ressemble.

Guéret 1 rue Sylvain Grateyrolles Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « erip.ouestcreuse@mef23.fr »}]

L’ERIP Ouest Creuse organise un atelier sur la déconstruction des stéréotypes dans les métiers. Stéréotypes Métiers