Quand les moines sont partis… L’histoire du couvent des Dominicains aux XIXe et XXe siècles Bibliothèque des Dominicains Colmar

Quand les moines sont partis… L’histoire du couvent des Dominicains aux XIXe et XXe siècles Bibliothèque des Dominicains Colmar dimanche 21 septembre 2025.

Quand les moines sont partis…

L’histoire du couvent des Dominicains aux XIXe et XXe siècles Dimanche 21 septembre, 15h00 Bibliothèque des Dominicains Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

Quand les moines sont partis… L’histoire du couvent des Dominicains aux XIXe et XXe siècles par Francis Lichtlé, ancien directeur des Archives municipales, et Rémy Casin, conservateur de la bibliothèque.

Cette discussion sera suivie par un échange avec le public.

Bibliothèque des Dominicains 1 Place des Martyrs de la Résistance, 68000 Colmar Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est 03 89 24 48 18 https://dominicains.colmar.fr/ Récemment rouvert après quatre années de travaux, le couvent des Dominicains de Colmar constitue un site patrimonial exceptionnel, à la hauteur des riches collections qu’il abrite. L’église conventuelle, chef-d’œuvre gothique des ordres mendiants, conserve encore une fonction cultuelle et accueille le célèbre tableau de Martin Schongauer, La Vierge au buisson de roses. La galerie du cloître met en valeur l’un des plus beaux fonds anciens d’Alsace. Depuis 1951, la bibliothèque municipale est installée dans un bâtiment du XVIIIe siècle. Issue du regroupement des bibliothèques monastiques en 1803, elle s’est recentrée depuis 2012 sur ses missions patrimoniales. Elle conserve 1 217 manuscrits (dont un tiers médiévaux), 2 300 incunables – le deuxième fonds de France après Paris –, 50 000 livres imprimés entre les XVIe et XVIIIe siècles, et près de 40 000 alsatiques. Le Cabinet des Estampes complète cet ensemble avec gravures, photographies et cartes. Ce lieu témoigne de l’histoire intellectuelle, religieuse et artistique de la région.

Quand les moines sont partis… L’histoire du couvent des Dominicains aux XIXe et XXe siècles par Francis Lichtlé, ancien directeur des Archives municipales, et Rémy Casin, conservateur de la Cette…

© Bibliothèque des Dominicains