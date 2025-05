Quand les mots inspirent l’art et que l’art fait parler les mots… – Compiègne, 30 mai 2025 07:00, Compiègne.

2025-05-30

2025-06-18

2025-05-30

Venez découvrir les œuvres réalisées dans le cadre du CLEA (Contrat Local d’Education artistique), une aventure créative qui a réuni plusieurs générations autour du thème « L’art des mots, les mots dans l’art ».

Sous l’oeil bienveillant de l’auteure Pascale Petit et de l’artiste collagiste Thadée, des participants de tous âges et horizons (élèves, collégiens, centres aérés, membres d’associations, résidents d’EPHAD) ont exploré le pouvoir des mots à travers l’écriture et le collage. Le résultat ? Une exposition riche en couleurs, en émotions et en imagination, où chaque oeuvre raconte une histoire unique.

Place du Change

Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France

