Quand les murs racontent l’histoire – Visite guidée du village du Chambon-sur-Lignon Lieu de Mémoire Le Chambon-sur-Lignon

Quand les murs racontent l’histoire – Visite guidée du village du Chambon-sur-Lignon Lieu de Mémoire Le Chambon-sur-Lignon dimanche 21 septembre 2025.

Quand les murs racontent l’histoire – Visite guidée du village du Chambon-sur-Lignon Dimanche 21 septembre, 10h00 Lieu de Mémoire Haute-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Une balade commentée dans le village du Chambon-sur-Lignon en écho à la thématique des Journées Européennes du Patrimoine 2025 : « Le patrimoine architectural »

Lieu de Mémoire 23 route du Mazet 43400 LE CHAMBON SUR LIGNON Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0471565665 https://memoireduchambon.com/ Lieu de mémoire dédié aux Justes et aux résistances sur le Plateau pendant la Seconde Guerre mondiale

Journées européennes du patrimoine 2025

LDM