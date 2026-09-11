Quand les objets racontent la mer, Port de pêche, Saint-Jean-de-Luz

Informations pratiques

Quand les objets racontent la mer 19 et 20 septembre Port de pêche Pyrénées-Atlantiques

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Les bénévoles de l’association Itsas Begia vous ouvrent les portes de leur chai pour vous faire découvrir une exceptionnelle collection de plus de 1 500 objets liés à la mer, réunis au fil des années grâce à leurs recherches et à leurs collectes.

–

Samedi et dimanche : 14h00 à 17h00

Gratuit – Sans réservation

Port de pêche Quai Maréchal Leclerc, 64500 Saint-Jean-de-Luz Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Les bénévoles de l’association Itsas Begia vous ouvrent les portes de leur chai pour vous faire découvrir une exceptionnelle collection de plus de 1 500 objets liés à la mer, réunis au fil des années…

© Pasquini brokoa