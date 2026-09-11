Quand les objets racontent la mer, Port de pêche, Saint-Jean-de-Luz
samedi 19 septembre 2026 · Port de pêche · Saint-Jean-de-Luz
Informations pratiques
Quand les objets racontent la mer 19 et 20 septembre Port de pêche Pyrénées-Atlantiques
Gratuit. Sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Les bénévoles de l’association Itsas Begia vous ouvrent les portes de leur chai pour vous faire découvrir une exceptionnelle collection de plus de 1 500 objets liés à la mer, réunis au fil des années grâce à leurs recherches et à leurs collectes.
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Samedi et dimanche : 14h00 à 17h00
Gratuit – Sans réservation
Port de pêche Quai Maréchal Leclerc, 64500 Saint-Jean-de-Luz Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
Les bénévoles de l’association Itsas Begia vous ouvrent les portes de leur chai pour vous faire découvrir une exceptionnelle collection de plus de 1 500 objets liés à la mer, réunis au fil des années…
© Pasquini brokoa
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