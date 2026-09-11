UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Jean-de-Luz

Quand les objets racontent la mer, Port de pêche, Saint-Jean-de-Luz

samedi 19 septembre 2026 · Port de pêche · Saint-Jean-de-Luz

Quand les objets racontent la mer, Port de pêche, Saint-Jean-de-Luz

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Port de pêche
Adresse
Quai Maréchal Leclerc, 64500 Saint-Jean-de-Luz
Ville
64500 Saint-Jean-de-Luz
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
Gratuit. Sans réservation.

Quand les objets racontent la mer 19 et 20 septembre Port de pêche Pyrénées-Atlantiques

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Les bénévoles de l’association Itsas Begia vous ouvrent les portes de leur chai pour vous faire découvrir une exceptionnelle collection de plus de 1 500 objets liés à la mer, réunis au fil des années grâce à leurs recherches et à leurs collectes.

Samedi et dimanche : 14h00 à 17h00
Gratuit – Sans réservation

Port de pêche Quai Maréchal Leclerc, 64500 Saint-Jean-de-Luz Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
Les bénévoles de l’association Itsas Begia vous ouvrent les portes de leur chai pour vous faire découvrir une exceptionnelle collection de plus de 1 500 objets liés à la mer, réunis au fil des années…

© Pasquini brokoa

À voir aussi à Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques)