À l’occasion des Journées Européennes de l’Archéologie, le musée archéologique d’Aix-les-Bains vous ouvre ses portes le dimanche 15 juin de 10h à 18h pour une journée exceptionnelle dédiée à la découverte du patrimoine antique.

Hotel de Ville 1 place Maurice Mollard

Aix-les-Bains 73100 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 34 74 81 mediation.vah@aixlesbains.fr

English :

On the occasion of the European Archaeology Days, the Aix-les-Bains archaeological museum opens its doors on Sunday June 15 from 10am to 6pm for an exceptional day dedicated to the discovery of our ancient heritage.

German :

Anlässlich der Europäischen Tage der Archäologie öffnet das Archäologische Museum von Aix-les-Bains am Sonntag, den 15. Juni von 10 bis 18 Uhr seine Türen für einen außergewöhnlichen Tag, der der Entdeckung des antiken Erbes gewidmet ist.

Italiano :

In occasione delle Giornate Europee dell’Archeologia, il Museo Archeologico di Aix-les-Bains apre le sue porte domenica 15 giugno dalle 10 alle 18 per una giornata eccezionale dedicata alla scoperta del nostro patrimonio antico.

Espanol :

Con motivo de las Jornadas Europeas de Arqueología, el Museo Arqueológico de Aix-les-Bains abre sus puertas el domingo 15 de junio, de 10:00 a 18:00 horas, para una jornada excepcional dedicada al descubrimiento de nuestro patrimonio antiguo.

