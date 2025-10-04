Quand les plantes décident / Fête de la Science 2025 Médiathèque de Vaise – Marceline Desbordes-Valmore Lyon

Tout public à partir de 11 ans

Début : 2025-10-04T10:30 – 2025-10-04T11:30

Fin : 2025-10-04T10:30 – 2025-10-04T11:30

Cette conférence présentera le monde fascinant des plantes et de leur triomphe planétaire pour découvrir le comportement végétal et s’interroger sur la notion d’intelligence chez ces organismes hautement sensibles et adaptables. En élargissant notre regard, et au travers d’exemples et de données de la recherche, nous explorerons comment les plantes perçoivent, apprennent, communiquent et répondent dans leur environnement.

Conférence animée par Flroence Piola, Maître de Conférences à l’Université Lyon 1

Dans le cadre de la Fête de la Sciences

Médiathèque de Vaise – Marceline Desbordes-Valmore Place de Valmy, 69009 Lyon, France Lyon 69009 Vaise Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0472856620 https://www.lyon.fr/lieu/bibliotheques/mediatheque-de-vaise La médiathèque de Vaise est située place Valmy, en plein cœur du quartier de Vaise. Bâtiment de 3 600 m² construit sur 4 niveaux (2 500 m² ouverts au public), la médiathèque offre, depuis son ouverture en novembre 2000, trois espaces de bibliothèques, chargées de l’accueil du jeune public, des adultes et des personnes intéressées par le théâtre et les arts du spectacle. Des espaces de travail et de consultation Internet sont à la disposition du public.

© Florence Piola