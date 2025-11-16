Quand les robots s’inspirent de la biodiversité Maison Paris Nature Paris

Quand les robots s’inspirent de la biodiversité Maison Paris Nature Paris dimanche 16 novembre 2025.

Rendez-vous à la Maison Paris Nature, au Pavillon 1 du Parc Floral de Paris.

Cette animation est accessible aux personnes à mobilité réduite.

L’inscription est gratuite mais obligatoire, via le formulaire ci-dessous. Si cette animation est complète, ce formulaire sera bloqué. Vous aurez alors la possibilité de vous inscrire sur la liste d’attente, en deuxième lien ci-dessous. Enfin, pour vous désinscrire vous pouvez utiliser le dernier formulaire.

Inscription

Liste d’attente

Désinscription

[Conférence]



Vous découvrirez comment un robot peut retrouver son chemin en mimant le comportement d’une fourmi ou se déplacer en s’adaptant à différents milieux comme le font certains animaux.

Conférence scientifique à partir de 12 ans présentée par Stéphane Fay, médiateur de l’unité Informatique du Palais de la découverte.

Le dimanche 16 novembre 2025

de 14h30 à 15h30

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-16T15:30:00+01:00

fin : 2025-11-16T16:30:00+01:00

Date(s) : 2025-11-16T14:30:00+02:00_2025-11-16T15:30:00+02:00

Maison Paris Nature Pavillon 1, 2 et 6 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide 75012 Paris

https://www.paris.fr/equipements/maison-paris-nature-17576 maisonparisnature@paris.fr https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://twitter.com/Parisbiodiv