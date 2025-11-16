Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Quand les robots s’inspirent de la biodiversité Maison Paris Nature Paris dimanche 16 novembre 2025.

Rendez-vous à la Maison Paris Nature, au Pavillon 1 du Parc Floral de Paris.

Cette animation est accessible aux personnes à mobilité réduite.

Vous découvrirez comment un robot peut retrouver son chemin en mimant le comportement d’une fourmi ou se déplacer en s’adaptant à différents milieux comme le font certains animaux.
Conférence scientifique à partir de 12 ans présentée par Stéphane Fay, médiateur de l’unité Informatique du Palais de la découverte.
Le dimanche 16 novembre 2025
de 14h30 à 15h30
gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Maison Paris Nature Pavillon 1, 2 et 6 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide  75012 Paris
