Quand l’histoire se déguste

Château de Montrésor Montrésor Indre-et-Loire

Tarif : 25 – 25 – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 18:30:00

fin : 2026-05-22 21:00:00

Date(s) :

2026-05-22

Le Château de Montrésor vous ouvre ses portes pour une soirée d’exception placée sous le signe du patrimoine et de la gastronomie locale.

Dès votre arrivée, laissez-vous guider à travers les salons et les pièces du château. Votre guide vous dévoilera l’histoire de ce lieu à travers le temps et ses différents propriétaires, puis, la visite se prolongera par la découverte de l’histoire du domaine viticole de Montrésor.

La soirée se poursuivra par un moment rare et privilégié l’ouverture des souterrains transformés en caves viticoles. Habituellement inaccessibles aux visiteurs, ces lieux mystérieux seront le théâtre d’une dégustation privative en présence d’un vigneron local et d’un fromager. Au cœur de ces caves, chaque vigneron vous fera déguster ses cuvées, découvrir son approche du travail de la vigne et sa passion du vin, le tout accompagné de fromages locaux dans un échange convivial et intimiste. 25 .

Château de Montrésor Montrésor 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 19 27 50 contact@chateaudemontresor.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Château de Montrésor opens its doors to you for an exceptional evening of heritage and local gastronomy.

L’événement Quand l’histoire se déguste Montrésor a été mis à jour le 2026-03-11 par Loches Touraine Châteaux de la Loire