Quand l’Hôtel de Ville se dévoile Rue Amédée Dufourg Anglet

Rue Amédée Dufourg Mairie d'Anglet Anglet

2025-09-21

fin : 2025-09-21

2025-09-21

Visite commentée de l’Hôtel de Ville.

À la découverte de la Mairie d’Anglet, cet édifice de style néoespagnol que l’on doit à l’architecte William Marcel. Cette visite vous invite à découvrir la composition et les éléments décoratifs des années 30, le patio et ses azulejos, l’escalier d’honneur et ses vitraux, son mobilier classé, la salle des mariages et son triptyque ainsi que les sculptures ou peintures appartenant à la collection d’art contemporain de la Ville d’Anglet installées dans les espaces. Plus d’une découverte en perspective.

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine. .

+33 5 59 58 35 66 culture@anglet.fr

