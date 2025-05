Quand l’image éclaire le passé la restitution archéologique – Rue Victor Michaut Villeneuve-sur-Lot, 13 juin 2025 10:00, Villeneuve-sur-Lot.

Lot-et-Garonne

Quand l’image éclaire le passé la restitution archéologique Rue Victor Michaut Excisum Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 3 – 3 – 1 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-13 10:00:00

fin : 2025-09-20 12:00:00

Date(s) :

2025-06-13

Exposition estivale en extérieur en réponse à l’exposition à l’intérieur du musée, d’œuvres originales de Jean-Claude Golvin en écho aux collections d’Excisum.

En collaboration avec le musée départemental Arles Antiques.

Exposition estivale en extérieur en réponse à l’exposition à l’intérieur du musée, d’œuvres originales de Jean-Claude Golvin en écho aux collections d’Excisum.

En collaboration avec le musée départemental Arles Antiques. .

Rue Victor Michaut Excisum

Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 28 96 patrimoinehistorique@mairie-villeneuvesurlot.fr

English : Quand l’image éclaire le passé la restitution archéologique

Summer outdoor exhibition in response to the museum’s indoor exhibition of original works by Jean-Claude Golvin echoing the Excisum collections.

In collaboration with the Musée Départemental Arles Antiques.

German : Quand l’image éclaire le passé la restitution archéologique

Eine Sommerausstellung im Freien als Antwort auf die Ausstellung von Originalwerken von Jean-Claude Golvin im Inneren des Museums als Echo auf die Sammlungen von Excisum.

In Zusammenarbeit mit dem Musée départemental Arles Antiques.

Italiano :

Una mostra estiva all’aperto in risposta all’esposizione all’interno del museo di opere originali di Jean-Claude Golvin che riprendono le collezioni dell’Excisum.

In collaborazione con il Musée départemental Arles Antiques.

Espanol : Quand l’image éclaire le passé la restitution archéologique

Una exposición estival al aire libre en respuesta a la exposición en el interior del museo de obras originales de Jean-Claude Golvin que se hacen eco de las colecciones Excisum.

En colaboración con el Musée départemental Arles Antiques.

L’événement Quand l’image éclaire le passé la restitution archéologique Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2025-05-09 par OT Villeneuve Vallée du Lot