Quand l’Industrie se met au service des métiers de bouche Académie Vaucluse Provence Avignon

Quand l’Industrie se met au service des métiers de bouche Lundi 17 novembre, 14h00 Académie Vaucluse Provence Vaucluse

Début : 2025-11-17T14:00:00 – 2025-11-17T17:00:00

Fin : 2025-11-17T14:00:00 – 2025-11-17T17:00:00

Professionnels des métiers de bouche, venez découvrir l’impression 3D lors d’un atelier découverte gratuit organisé par la CCI de Vaucluse.

Venez découvrir comment la haute technologie se met au service de vos métiers et de vos savoirs faire.

Académie Vaucluse Provence Allée des fenaisons, Avignon Avignon 84000 Quartier Saint-Chamand Vaucluse Provence-Alpes-Côte d'Azur

Atelier pratique de découverte de l’impression 3D en cuisine