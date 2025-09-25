Quand l’information devient une arme : quels remparts pour les sociétés libres ? ESCP Business School Paris Campus / Montparnasse Paris

Un évènement organisé par le Groupe ESCP Alumni Défense avec le soutien de ESCP Europe Digital et Business et du Cercle Cybersécurité de l’Institut G9+

À l’ère des fake news, des deepfakes et des campagnes d’influence numérique, la guerre de l’information est devenue un enjeu stratégique majeur pour nos démocraties.

Cette table ronde organisée par le Groupe ESCP Alumni Défense réunira des experts de premier plan pour explorer les nouvelles formes de menaces hybrides et débattre des réponses à y apporter sans compromettre nos valeurs fondamentales.

Pour nous éclairer, nous avons le plaisir de recevoir trois panélistes qui partageront leur expertise et pourront répondre à vos questions en séance ou lors du cocktail qui suivra la table ronde :

David COLON, Professeur agrégé d’histoire & auteur de La Guerre de l’Information

Chloé DEBIEVE, Experte influence et lutte informationnelle – Centre interarmées de concepts, de doctrines et d’expérimentations (CICDE)

Chine LABBE, Rédactrice en chef – NewsGuard

La table ronde sera animée par Thomas VALENTIN (MiM 13).

Un cocktail convivial suivra pour prolonger les discussions dans un cadre détendu.

ESCP Business School Paris Campus / Montparnasse 3 Rue Armand Moisant, 75015 Paris

Groupe ESCP Alumni Défense