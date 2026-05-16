Quand milieux aquatiques et milieux secs se rencontrent Lac d’Onoz Onoz

Onoz

Quand milieux aquatiques et milieux secs se rencontrent

Lac d’Onoz D60 Onoz Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 09:30:00

fin : 2026-06-06 11:30:00

Date(s) :

2026-06-06

Quand milieux aquatiques et milieux secs se rencontrent le samedi 6 juin 2026 de 9h30 à 11h30 à Onoz.

Il était une fois l’histoire d’un cours d’eau bordé par des prairies humides et accolé à une pelouse sèche. Venez découvrir l’histoire de ces milieux si proches mais si différents, que les activités humaines modulent au fil du temps, et partez à la rencontre de leurs petits habitants.

À partir de 6 ans. Apéritif offert par le Parc naturel régional du Haut‑Jura.

Inscription indispensable accueil@parc-haut-jura.fr ou 03 84 34 12 27. Équipement conseillé chaussures et vêtements adaptés au terrain et aux conditions météo et eau. .

Lac d’Onoz D60 Onoz 39270 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 34 12 27 accueil@parc-haut-jura.fr

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English : Quand milieux aquatiques et milieux secs se rencontrent

L’événement Quand milieux aquatiques et milieux secs se rencontrent Onoz a été mis à jour le 2026-05-16 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE