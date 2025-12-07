Quand mode et solidarité s’allient : 3000 pièces vintage disponibles Centre commercial italie 2 PARIS
Quand mode et solidarité s’allient : 3000 pièces vintage disponibles Centre commercial italie 2 PARIS dimanche 7 décembre 2025.
Cette année, le père Nöel est une association, et elle s’appelle Hurya !
RDV DIMANCHE 7 DÉCEMBRE → BIG VINTAGE EVENT (11h–20h)
Une énorme journée dédiée au vintage & au rework
3000 pièces, toutes issues de ce que nous avons trié et sélectionné dans le centre de tri de notre asso depuis 1 an.
C’est LE spot parfait si vous souhaitez faire des cadeaux (à vous, à votre famille, à vos amis ou à qui vous voulez ! ) :
– Beau
– Solidaire
– Et pas cher !
– Prix : de 2€ à 50€
– Sélection : Lacoste, Nike, Levi’s, Carhartt, Ralph Lauren, Sandro, YSL, Tommy, Chevignon, Columbia, North Face, Napapijri, Mage, Cacharel, Reebok, Adidas, Kenzo, Carole, Ralph Lauren, Gerard Darel,… – – Cuirs, moutons retournés, fourrures vintage, doudounes, vestes de sport, jeans & pantalons, sweats et accessoires.
Et surtout, aimons nous, c’est ça le plus important !
Envie d’offrire des cadeaux beaux, responsables et abordables ? Le 7 décembre, l’association HURIYA propose 3000 pièces vintage uniques, upcycling et fripes sélectionnées à prix minis.
Le dimanche 07 décembre 2025
de 11h00 à 20h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-12-07T12:00:00+01:00
fin : 2025-12-07T21:00:00+01:00
Date(s) : 2025-12-07T11:00:00+02:00_2025-12-07T20:00:00+02:00
Centre commercial italie 2 30 Av. d’Italie 75013 3eme niveau à proximité de Séphora – dans les couloirs du centre commercialPARIS
https://www.instagram.com/p/DRcpjStCHjl/?img_index=1