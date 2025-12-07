Quand mode et solidarité s’allient : 3000 pièces vintage disponibles Centre commercial italie 2 PARIS

Cette année, le père Nöel est une association, et elle s’appelle Hurya !

RDV DIMANCHE 7 DÉCEMBRE → BIG VINTAGE EVENT (11h–20h)

Une énorme journée dédiée au vintage & au rework

3000 pièces, toutes issues de ce que nous avons trié et sélectionné dans le centre de tri de notre asso depuis 1 an.

C’est LE spot parfait si vous souhaitez faire des cadeaux (à vous, à votre famille, à vos amis ou à qui vous voulez ! ) :

– Beau

– Solidaire

– Et pas cher !

– Prix : de 2€ à 50€

– Sélection : Lacoste, Nike, Levi’s, Carhartt, Ralph Lauren, Sandro, YSL, Tommy, Chevignon, Columbia, North Face, Napapijri, Mage, Cacharel, Reebok, Adidas, Kenzo, Carole, Ralph Lauren, Gerard Darel,… – – Cuirs, moutons retournés, fourrures vintage, doudounes, vestes de sport, jeans & pantalons, sweats et accessoires.

Et surtout, aimons nous, c’est ça le plus important !

Envie d’offrire des cadeaux beaux, responsables et abordables ? Le 7 décembre, l’association HURIYA propose 3000 pièces vintage uniques, upcycling et fripes sélectionnées à prix minis.

Le dimanche 07 décembre 2025

de 11h00 à 20h00

gratuit Tout public.

Centre commercial italie 2 30 Av. d’Italie 75013 3eme niveau à proximité de Séphora – dans les couloirs du centre commercialPARIS

