QUAND ON DORT ON N’A PAS FAIM · Anthony Martine Théâtre l’Aire Libre Saint-Jacques-de-la-Lande
mardi 9 février 2027 · Théâtre l'Aire Libre · Saint-Jacques-de-la-Lande
Informations pratiques
QUAND ON DORT ON N’A PAS FAIM · Anthony Martine Théâtre l’Aire Libre Saint-Jacques-de-la-Lande Mardi 9 février 2027, 20h30 Ille-et-Vilaine
Sur réservation, 6 → 18€
Un conte médiéval afro‐queer, une quête burlesque d’une nouvelle mythologie intime.
Un conte médiéval afro‐queer, une quête burlesque d’une nouvelle mythologie intime.
Quitter la banlieue, intégrer une prépa au lycée Henri IV, et poursuivre un rêve d’ascension nourri d’imaginaires qui ne reflètent pas ce que l’on est. À partir de ces années, Anthony Martine rejoue un parcours traversé de récits appris et de modèles omniprésents. Cabaret, drag, danse et performance donnent forme à une galerie de figures, dont « Paris Ardant », marraine décalée des premières fois. Par le trompe‐l’œil et le détournement des codes du conte, les rôles glissent, se troublent, jusqu’à faire émerger peu à peu une place à soi.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2027-02-09T20:30:00.000+01:00
Fin : 2027-02-09T21:50:00.000+01:00
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https://billetterie-theatre-lairelibre.mapado.com/event/785277-quand-on-dort-on-na-pas-faim
Théâtre l’Aire Libre 2 place Jules Valles 35136 Saint-Jacques de la Lande Saint-Jacques Aéroport Saint-Jacques-de-la-Lande 35136 Ille-et-Vilaine
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