QUAND ON DORT ON N’A PAS FAIM · Anthony Martine, Théâtre l’Aire Libre, Saint-Jacques-de-la-Lande

Informations pratiques

QUAND ON DORT ON N’A PAS FAIM · Anthony Martine Mardi 9 février 2027, 20h30 Théâtre l’Aire Libre Ille-et-Vilaine

Sur réservation, 6 → 18€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-02-09T20:30:00+01:00 – 2027-02-09T21:50:00+01:00

Fin : 2027-02-09T20:30:00+01:00 – 2027-02-09T21:50:00+01:00

Un conte médiéval afro‐queer, une quête burlesque d’une nouvelle mythologie intime.

Quitter la banlieue, intégrer une prépa au lycée Henri IV, et poursuivre un rêve d’ascension nourri d’imaginaires qui ne reflètent pas ce que l’on est. À partir de ces années, Anthony Martine rejoue un parcours traversé de récits appris et de modèles omniprésents. Cabaret, drag, danse et performance donnent forme à une galerie de figures, dont « Paris Ardant », marraine décalée des premières fois. Par le trompe‐l’œil et le détournement des codes du conte, les rôles glissent, se troublent, jusqu’à faire émerger peu à peu une place à soi.

Théâtre l’Aire Libre 2 place Jules Valles 35136 Saint-Jacques de la Lande Saint-Jacques-de-la-Lande 35136 Saint-Jacques Aéroport Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-theatre-lairelibre.mapado.com/event/785277-quand-on-dort-on-na-pas-faim »}]

Un conte médiéval afro‐queer, une quête burlesque d’une nouvelle mythologie intime.

Fabrice Robin