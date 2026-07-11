AGENDA · Saint-Jacques-de-la-Lande
QUAND ON DORT ON N’A PAS FAIM · Anthony Martine Théâtre l’Aire Libre, St-Jacques de la Lande Saint-Jacques-de-la-Lande
mardi 9 février 2027 · Théâtre l'Aire Libre, St-Jacques de la Lande · Saint-Jacques-de-la-Lande
Informations pratiques
QUAND ON DORT ON N’A PAS FAIM · Anthony Martine Théâtre l’Aire Libre, St-Jacques de la Lande Saint-Jacques-de-la-Lande Mardi 9 février 2027, 20h30
Un conte médiéval afro‐queer, une quête burlesque d’une nouvelle mythologie intime.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2027-02-09T20:30:00.000+01:00
Fin : 2027-02-09T21:50:00.000+01:00
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Théâtre l’Aire Libre, St-Jacques de la Lande 2 place Jules Vallès Saint-Jacques-de-la-Lande
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