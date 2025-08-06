Quand on veut on peut ! Théâtre de Pertuis Pertuis

Quand on veut on peut !

Jeudi 2 avril 2026 de 20h30 à 21h45. Théâtre de Pertuis 90 boulevard Victor Hugo Pertuis Vaucluse

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2026-04-02 20:30:00

fin : 2026-04-02 21:45:00

2026-04-02

L’humour au féminin

Biberonnée au slogan Quand on veut, on peut ! ,que sa mère lui serine depuis l’apparition de sa première quenotte, Marion Manca plonge tête la première dans l’aventure du one-woman-show et revisite les classiques du genre pour créer ce premier seul-en-scène bien à elle..

Après une carrière de professeur des écoles en ZEP à Marseille, elle fait un virage à 180° en descendant de l’estrade pour monter sur les planches.Entre le récit auto-biographique d’une méridionale pure souche et des sketchs fictionnels, librement inspirés des personnages déjantés qu’elle a pu croiser çà-et-là, Marion partage avec le public une folle envie de rire de tout sans jamais se moquer de rien ! .

Théâtre de Pertuis 90 boulevard Victor Hugo Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 79 73 53 theatredepertuis@mairie-pertuis.fr

