Quand passent les oiseaux ? Quai des Arts Vibraye

Quand passent les oiseaux ?

Quai des Arts Avenue Michel Verdier Vibraye Sarthe

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 20:30:00

fin : 2026-02-13 21:30:00

Date(s) :

2026-02-13

Les grandes migrations à l’heure du réchauffement climatique

Par Thierry Ragobert dans le cadre du Forum Nature.

Un documentaire primé sur l’épopée des oiseaux migrateurs et les actions de passionnés veillant à les protéger.

Grand prix du Festival de l’oiseau et de la nature en 2022, ce documentaire retrace l’épopée des oiseaux migrateurs à travers l’Europe et les actions de passionnés, qui veillent à les protéger.

À l’issue de la projection, un échange aura lieu avec deux ornithologues M. Fuchs Virgile et M. Fabrice Jallu.

Billetterie ouverte à l’ancien office de tourisme, place de l’hôtel de ville les

– vendredis 23, 30 janvier et 6 février de 10h00 à 12h30

– samedis 24, 31 janvier et 7 février de 10 h00 à 12h30

Tarifs

– Plein 6 euros

– adhérents 4 euros

– de 12 ans gratuit .

Quai des Arts Avenue Michel Verdier Vibraye 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 6 43 15 55 59 asso.vibraye.naturellement@gmail.com

English :

Great migrations in the age of global warming

