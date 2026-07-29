Quand patrimoine historique et naturel se rencontrent… Grottes Préhistoriques de Sare Sare

Informations pratiques

Sare

Quand patrimoine historique et naturel se rencontrent…

Grottes Préhistoriques de Sare 2280 Lezeko bidea Sare Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 09:00:00

fin : 2026-08-14 12:00:00

Date(s) :

2026-08-14

Participez à une sortie guidée avec Imanol Amestoy, spécialiste du CPIE Littoral basque, et explorez les magnifiques paysages qui entourent les grottes de Sare. Cette balade mettra en lumière la cohabitation ancestrale entre l’homme et la montagne, où patrimoine archéologique et richesses naturelles se mêlent harmonieusement.

Visite en basque ou français, en fonction des participants.

Distance parcourue: 2,6 km

Difficulté: Cotation Fédération Française de Randonnée Niveau 3 Peu difficile

Équipements à prévoir Pensez à prendre de l’eau, des chaussures de randonnée et une tenue adéquate en fonction de la météo.

Météo La sortie se déroulera sous réserve d’une météo favorable. .

Grottes Préhistoriques de Sare 2280 Lezeko bidea Sare 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 20 14

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English : Quand patrimoine historique et naturel se rencontrent…

L’événement Quand patrimoine historique et naturel se rencontrent… Sare a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de Tourisme Pays Basque