QUAND PIAF ET BARBARA S’EMMÊLENT Valras-Plage

QUAND PIAF ET BARBARA S’EMMÊLENT

11 Boulevard du Commandant L’Herminier Valras-Plage Hérault

Début : 2025-09-13

2025-09-13

Deux artistes légendaires se rencontrent dans un récital vibrant, où chansons et émotions se mêlent avec humour et lumière, portés par le chant, le piano et la guitare.

Deux artistes mythiques et incontournables. Deux femmes aux destins hors du commun qui, à travers leurs chansons, racontent leur vie et nous entraînent dans les tourbillons d’une intimité tour à tour fragile, puissante, espiègle et envoûtante.

Deux univers distincts mais entremêlés se rencontrent dans un récital vibrant d’émotions, où s’expriment nostalgie, joie, tristesse, provocation et humour.

Un récit de deux vies qui résonnent avec les profondeurs de nos âmes, jusqu’à ce que, par les failles de leurs blessures, jaillisse une éclatante lumière.

Avec Aline Algudo (chant) et Marc Hevea (piano, guitare).

11 Boulevard du Commandant L’Herminier Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie +33 4 67 32 33 33

English :

Two legendary artists meet in a vibrant recital, where songs and emotions mingle with humor and light, carried by vocals, piano and guitar.

German :

Zwei legendäre Künstler begegnen sich in einem vibrierenden Recital, in dem sich Lieder und Emotionen mit Humor und Licht vermischen, getragen von Gesang, Klavier und Gitarre.

Italiano :

Due artisti leggendari si incontrano in un recital vibrante, dove il canto e l’emozione si mescolano all’umorismo e alla luce, trasportati dal canto, dal pianoforte e dalla chitarra.

Espanol :

Dos artistas legendarios se reúnen en un recital vibrante, donde el canto y la emoción se mezclan con el humor y la luz, llevados por la canción, el piano y la guitarra.

