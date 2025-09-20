Quand Prats fait son carnaval de Venise Maison Pares Prats-de-Mollo-la-Preste

Quand Prats fait son carnaval de Venise Maison Pares Prats-de-Mollo-la-Preste samedi 20 septembre 2025.

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:+ – 2025-09-20T12:+

Fin : 2025-09-21T15:+ – 2025-09-21T18:+

Plongez dans l’univers enchanteur du carnaval !

Au rez-de-chaussée de la Maison Pares, découvrez une superbe présentation de costumes et tenues carnavalesques… et profitez-en pour essayer quelques pièces et vivre la magie de Venise.

Au salon Baroque, à l’étage, laissez-vous séduire par une exposition de livres sur l’architecture et d’éléments architectoniques, pour un voyage dans le temps.

Maison Pares 4 Rue Porte de France, 66230 Prats-de-Mollo-la-Preste Prats-de-Mollo-la-Preste 66230 Pyrénées-Orientales Occitanie La maison Parès a été fondée en 1608. Située à l’entrée de la ville de Prats-de-Mollo, près de l’actuelle mairie, cette noble demeure abritait autrefois le tribunal de la ville.

Le sous-sol servait de prison, le rez-de-chaussée d’écurie, tandis que le tribunal occupait le premier étage, et les greffiers résidaient au dernier niveau.

Habitée jusqu’en 1890, la maison a ensuite été désertée, échappant ainsi aux rénovations malheureuses qui auraient pu la dénaturer.

Aujourd’hui, ce sont Michel et Huguette Pouymayou, passionnés d’histoire et amoureux des vieilles pierres, qui veillent sur ce lieu unique. Ils ouvrent les portes de cette maison imprégnée d’histoire et redonnent vie à ses pièces, en les réaménageant selon différents thèmes à chaque événement.

© Maison Pares