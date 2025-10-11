Quand viendra la vague Espace Culturel Louis Aragon Saint-Vallier

Quand viendra la vague Espace Culturel Louis Aragon Saint-Vallier samedi 11 octobre 2025.

Quand viendra la vague

Espace Culturel Louis Aragon 22 rue Victor Hugo Saint-Vallier Saône-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 20:00:00

fin : 2025-10-11 21:00:00

Date(s) :

2025-10-11

Comédie dystopique présentée par Alice Zeniter et Florian Westerhoff, à l’occasion du Festival des Contes Givrés.

Quatre comédiens-musiciens orchestrent une lente montée des eaux sur une petite île. Qui mérite d’être sauvé ? Arche de Noé contemporaine oscillant entre absurde et réalisme, cette comédie dystopique aux accents de jugement dernier dépeint avec tendresse le naufrage d’une société en pleine mutation.

Manifeste poétique signé Alice Zeniter, Quand viendra la vague explore avec humour notre positionnement en tant qu’individu et société face aux conséquences du dérèglement climatique.

Tout public dès 10 ans. .

Espace Culturel Louis Aragon 22 rue Victor Hugo Saint-Vallier 71230 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 67 78 20 admi.ecla@mairie-saintvallier.fr

English : Quand viendra la vague

German : Quand viendra la vague

Italiano :

Espanol :

L’événement Quand viendra la vague Saint-Vallier a été mis à jour le 2025-09-06 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)