Quand viendra la vague TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-17 20:30 – 21:50

Gratuit : non 11€ ou 15€ Réservation au 02 40 12 12 28 ou sur www.tntheatre.com Tout public

Entre jeu d’anticipation et vision réaliste d’une possible fin du monde, Quand viendra la vague orchestre une lente montée des eaux sur une petite île. En maîtres du jeu, Mateo et Letizia procèdent à la sélection des individus depuis leur rocher. Qui « mérite » d’être sauvé ?Cette comédie humaine aux accents de Jugement dernier décrit avec humour l’insularité amoureuse et le naufrage d’un monde moderne, en pleine catastrophe écologique.

TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com



