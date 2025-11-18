Quantique : le futur c’est maintenant Sopra Steria Paris

L’Institut G9+, en partenariat avec son mécène Sopra Steria, poursuit son cycle consacré au calcul quantique et vous convie à une grande conférence qui se tiendra le 18 novembre 2025 à 18h30, chez Sopra Steria à Paris. Après les succès des deux précédentes éditions en 2023 et 2024, cette troisième rencontre marquera une nouvelle étape dans la réflexion et l’action autour de l’intégration du quantique dans les grandes organisations publiques et privées.

Notre ambition est de convaincre les décideurs et les acteurs de l’innovation et de la recherche qu’il est désormais temps d’explorer les usages. En effet, cette année se singularise par de nombreux communiqués de presse annonçant la disponibilité d’ici 2027 voire 2028 de calculateurs quantiques avec des tolérances d’erreurs compatibles avec des application tangibles et concrètes.

Cette conférence vise à donner la parole à ceux qui façonnent cet écosystème, en explorant à la fois l’offre technologique, les acteurs en présence et de nouveaux cas d’usage opérationnels. Cette rencontre sera l’occasion de mettre en lumière une sélection d’acteurs technologiques français et européens parmi les plus prometteurs. Leur présence témoignera de la vitalité de l’écosystème et de sa capacité à innover dans un domaine où la compétition mondiale s’intensifie.

Nous serons heureux de vous retrouver pour cet événement qui contribuera à bâtir une vision partagée du rôle du quantique dans l’industrie française et européenne.

Programme

« Quantic Computing European Perspectives » Keynote par Johannes Verst, CEO, QBN

« Un écosystème quantique dynamique » Table Ronde animée par Fanny BOUTON, Quantum Lead, PM, R&D open innovation, OVHcloud

Valerian GIESZ, Co founder and Chief Operating Officer, Quandela

Georges-Olivier REYMOND, CEO, Pasqal

Philippe MULLER, Vice President of Business & Revenue, Alice & Bob

Maud VINET, Co-founder and CEO, Quobly

Elsa van GARDEREN, Head of Strategic Growth and Business Partnerships, C12

Cas d’usages dans la Finance – Comment améliorer le calcul du risque dans les banques et assurances

Thierry DESVIGNES, Directeur adjoint de la Direction de l’Expérience Client et des Systèmes d’Information, CNP Assurances

Mung KI WOO, Chief Operations Officer – Financial Services Business Line, Sopra Steria

Conclusions par Amandine REIX, Sous-directrice spatial, électronique et logiciel, Direction Générale des Entreprises

Intervenants

