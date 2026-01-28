Quarlätt à l’atelier du plateau L’atelier du plateau Paris

Avec Quarlätt, Eléonore Billy les emprunte librement, leur ajoute des cordes et les fait voyager vers les contrées enneigées. Entourée de Chloé Chaumeron, Marion Martineau et Benoit Weeger, elle reprend les codes du quatuor à cordes en lui insufflant des sonorités nouvelles grâce à l’instrument suédois ancestral dont elle joue : le nyckelharpa. À travers une écriture contemporaine, nourrie entre autres par l’influence de Steve Reich ou Arvo Pärt, ce quatuor presque classique nous invite à découvrir la richesse des musiques du nord de l’Europe, bien au chaud à l’Atelier du Plateau.

avec : Eléonore Billy, composition, nyckelharpas soprano et alto, Chloé Chaumeron, nyckelharpa alto, Benoît Weeger, alto, Marion Martineau, violoncelle.

Les musiques traditionnelles sont des musiques de villages, de danse. Elles se chantent, se murmurent et se transmettent à qui veut les apprendre.

Le jeudi 12 février 2026

de 20h00 à 22h00

payant

Plein tarif 15€

Tarif réduit 12€ : – de 25 ans, habitant du 19e, demandeur d’emploi, intermittent, + de 65 ans

Tarif super réduit 8€ : – de 18 ans, étudiant, bénéficiaire du RSA et Platofils (plus d’infos sur la page adhésion)

Public jeunes et adultes. A partir de 7 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-12T21:00:00+01:00

fin : 2026-02-12T23:00:00+01:00

Date(s) : 2026-02-12T20:00:00+02:00_2026-02-12T22:00:00+02:00

L’atelier du plateau 5 Rue du Plateau 75019 Paris

https://atelierduplateau.org/evenement/quarlatt/ +33142412822 reservation@atelierduplateau.org https://www.facebook.com/latelierduplateau/ https://www.facebook.com/latelierduplateau/



Afficher la carte du lieu L’atelier du plateau et trouvez le meilleur itinéraire

