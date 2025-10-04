Quart d’heure des tout-petits en folie ! Médiathèque du Grand Cahors Cahors

Quart d’heure des tout-petits en folie ! Samedi 4 octobre, 11h00 Médiathèque du Grand Cahors Lot

Début : 2025-10-04T11:00 – 2025-10-04T11:30

Fin : 2025-10-04T11:00 – 2025-10-04T11:30

Des contes en folie pour les 0-6 ans !

Plongez avec les tout-petits dans un univers magique où les histoires prennent vie ! Entre rires, émotions et surprises, ces contes animés éveillent l’imaginaire et offrent un moment de partage inoubliable pour les enfants et leurs parents.

Une aventure ludique et sensorielle pensée spécialement pour les 0-6 ans, qui fera briller les yeux des plus petits et ravira toute la famille.

Médiathèque du Grand Cahors 185 Avenue Jean Jaurès, 46000 Cahors, France

Nombre total de documents : 77675 (hors Bibliothèque Patrimoniale).

livres adultes et jeunesse, périodiques adultes et jeunesse, cd et dvd.

