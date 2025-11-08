Quart d’heure lecture La Différence Manoir de Briançon Criel-sur-Mer
Quart d’heure lecture La Différence Manoir de Briançon Criel-sur-Mer samedi 8 novembre 2025.
Quart d’heure lecture La Différence
Manoir de Briançon Médiathèque Criel-sur-Mer Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08 15:00:00
fin : 2025-11-08 16:00:00
Date(s) :
2025-11-08
Des lectures sur le thème, suivies d’une séance de dessin.
Gratuit | A partir de 4 ans. .
Manoir de Briançon Médiathèque Criel-sur-Mer 76910 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 50 51 28 bibliotheque@criel-sur-mer.fr
English : Quart d’heure lecture La Différence
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Quart d’heure lecture La Différence Criel-sur-Mer a été mis à jour le 2025-10-31 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers