Quart d’heure lecture La Différence Manoir de Briançon Criel-sur-Mer

Quart d’heure lecture La Différence

Manoir de Briançon Médiathèque Criel-sur-Mer Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 15:00:00

fin : 2025-11-08 16:00:00

Date(s) :

2025-11-08

Des lectures sur le thème, suivies d’une séance de dessin.

Gratuit | A partir de 4 ans. .

Manoir de Briançon Médiathèque Criel-sur-Mer 76910 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 50 51 28 bibliotheque@criel-sur-mer.fr

English : Quart d’heure lecture La Différence

