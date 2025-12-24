Quartet Avril, Roll’Studio Marseille 2e Arrondissement

Quartet Avril

Samedi 21 mars 2026 à partir de 18h30. Roll’Studio 17 rue des Muettes Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 18:30:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Le Roll’Studio présente le Quartet Avril

Du jazz comme une musique de chambre, ou un fin dessin à l’encre, c’était l’esprit du trio Avril avec comme instrumentation la flûte, la guitare et la contrebasse.



La rencontre avec Julien Heurtel et sa pulsation toute en finesse décidera le trio à s’orienter vers un répertoire associant puissance et délicatesse.



Le Quartet Avril présente un programme fait de compositions personnelles et de titres de grands auteurs.



Jean-Yves Abecassis- Contrebasse

Jean-Michel Souris Flûtes et saxophone soprano

André Barelier Guitare

Julien Heurtel Batterie .

Roll’Studio 17 rue des Muettes Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 65 30 36 59 claire.abram@rollstudio.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Roll’Studio presents the Quartet Avril

L’événement Quartet Avril Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2025-12-24 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille