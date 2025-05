Quartet Comedy Club – Troyes, 22 mai 2025 19:00, Troyes.

Aube

Quartet Comedy Club Le Troyes Fois Plus Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-22 19:00:00

fin : 2025-05-22 20:30:00

Date(s) :

2025-05-22

Troyes, prépare-toi à exploser de rire !



Le Quartet Comedy Club arrive au Troyes Fois Plus



4 humoristes, 4 univers



>> Marie Iturralde Drôle, piquante et toujours surprenante

>> Freddy Salsero De l’énergie pure et un regard décalé sur la vie

>> Moe Sizlaks Une machine à punchlines et un flow d’enfer

>> Migra Boudlard Un humour authentique et plein d’autodérision



Tapas maison et cocktails stylés servis par l’équipe du Troyes Fois Plus !



Entrée gratuite + Conso obligatoire + Sortie au chapeau



Attention, places limitées !

Viens avec tes amis, avec tes voisins, avec les amis de tes voisins, les voisins de tes amis… Viens avec tout le monde !



Infos & résa 07 67 66 47 92



Prêt pour ta dose de rire ? .

Le Troyes Fois Plus

Troyes 10000 Aube Grand Est +33 7 67 66 47 92

L’événement Quartet Comedy Club Troyes a été mis à jour le 2025-05-05 par Office de Tourisme Troyes la Champagne