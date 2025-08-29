Quartet Comedy Club Troyes
Quartet Comedy Club Troyes vendredi 29 août 2025.
Quartet Comedy Club
Le Gotham Troyes Aube
Tarif : – – Eur
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-29 21:00:00
fin : 2025-08-29
Date(s) :
2025-08-29
Le Quartet Comedy Club lance son nouveau format DUO
Avec Marie Iturralde & Clément Maillard
Un micro. Deux artiste. 30 min chacun, une heure de rire pour vous !
On pousse les blagues dans le respect des conventions de Genève.
Le Gotham 17 rue Pithou, Troyes
Bières* fraîches, cocktails* maison par Julie, pizzas et planches à partager
Entrée libre sur inscription
Sortie au chapeau (espèces ou CB) pour soutenir les artistes
(*l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération) .
Le Gotham Troyes 10000 Aube Grand Est +33 7 67 66 47 92 quartetcomedyclub@gmail.com
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Quartet Comedy Club Troyes a été mis à jour le 2025-08-18 par Office de Tourisme Troyes la Champagne