Quartet Comedy Club Troyes

vendredi 29 août 2025

Quartet Comedy Club

Le Gotham Troyes Aube

Début : 2025-08-29 21:00:00

2025-08-29

Le Quartet Comedy Club lance son nouveau format DUO



Avec Marie Iturralde & Clément Maillard



Un micro. Deux artiste. 30 min chacun, une heure de rire pour vous !



On pousse les blagues dans le respect des conventions de Genève.



Le Gotham 17 rue Pithou, Troyes

Bières* fraîches, cocktails* maison par Julie, pizzas et planches à partager



Entrée libre sur inscription

Sortie au chapeau (espèces ou CB) pour soutenir les artistes



(*l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération) .

Le Gotham Troyes 10000 Aube Grand Est +33 7 67 66 47 92 quartetcomedyclub@gmail.com

