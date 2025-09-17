Quartet Comedy Club Troyes

Quartet Comedy Club Troyes mercredi 17 septembre 2025.

Quartet Comedy Club

Le Troyes Fois Plus Troyes Aube

Début : 2025-09-17 20:15:00

fin : 2025-09-17

4 humoristes seront là pour vous faire rire.



Line up à venir…



Un bar*, des rires, une ambiance de feu

Viens avec tes amis, tes voisins, les voisins de tes amis, les amis de tes voisins, viens avec tout le monde !



Si tu as lu jusqu’ici, alors tu as déjà envie de venir !

Réserve ta place !!



(*l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération) .

Le Troyes Fois Plus Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 contact@letroyesfoisplus.fr

