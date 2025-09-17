Quartet Comedy Club Troyes
Quartet Comedy Club Troyes mercredi 17 septembre 2025.
Quartet Comedy Club
Le Troyes Fois Plus Troyes Aube
Tarif : – – Eur
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-17 20:15:00
fin : 2025-09-17
Date(s) :
2025-09-17
4 humoristes seront là pour vous faire rire.
Line up à venir…
Un bar*, des rires, une ambiance de feu
Viens avec tes amis, tes voisins, les voisins de tes amis, les amis de tes voisins, viens avec tout le monde !
Si tu as lu jusqu’ici, alors tu as déjà envie de venir !
Réserve ta place !!
(*l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération) .
Le Troyes Fois Plus Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 contact@letroyesfoisplus.fr
