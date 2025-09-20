Quartet de jazz Eglise Protestante Baptiste Epinal Épinal

Quartet de jazz Eglise Protestante Baptiste Epinal Épinal samedi 20 septembre 2025.

Quartet de jazz

Eglise Protestante Baptiste Epinal 15 rue Antoine Hurault Épinal Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-09-20 17:30:00

fin : 2025-09-20 19:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Amateurs, musiciens, curieux, venez vivre et partager un moment convivial et de qualité autour des grands classiques du jazz et de moments d’improvisation.

Vous ferez la connaissance de Claire (piano) Marc (trompette) et Vincent (saxophone) qui viendront de Colmar pour l’occasion et que vous pourriez fort bien retrouver dans différentes formations musicales de jazz ou lors de grands événements musicaux festifs (comme l’Harmony Jazz Event).

Ils seront accompagnés de Dominique (batteur et professeur de lutherie à Mirecourt). Un beau moment en perspective !Tout public

0 .

Eglise Protestante Baptiste Epinal 15 rue Antoine Hurault Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 6 18 76 19 51

English :

Amateurs, musicians, the curious, come and share a convivial, quality moment around the great jazz classics and moments of improvisation.

Meet Claire (piano)? Marc (trumpet) and Vincent (saxophone), who will be flying in from Colmar for the occasion, and who you may well find in various jazz bands or at major musical events (such as the Harmony Jazz Event).

They will be accompanied by Dominique (drummer and lutherie teacher in Mirecourt). A great time ahead!

German :

Amateure, Musiker, Neugierige, erleben und teilen Sie einen geselligen und qualitativ hochwertigen Moment rund um die großen Klassiker des Jazz und Momente der Improvisation.

Sie werden Claire (Klavier) kennenlernen ? Marc (Trompete) und Vincent (Saxophon), die aus Colmar anreisen und die Sie vielleicht in verschiedenen Jazzformationen oder bei großen musikalischen Festveranstaltungen (wie dem Harmony Jazz Event) wiederfinden werden.

Begleitet werden sie von Dominique (Schlagzeuger und Lehrer für Geigenbau in Mirecourt). Ein schöner Moment in Aussicht!

Italiano :

Amatori, musicisti, curiosi, venite a condividere un momento conviviale di qualità intorno ai grandi classici del jazz e a momenti di improvvisazione.

Vi presentiamo Claire (pianoforte) ? Marc (tromba) e Vincent (sassofono), che arriveranno da Colmar per l’occasione e che potreste trovare a suonare in diverse jazz band o in grandi eventi musicali festivi (come l’Harmony Jazz Event).

Saranno accompagnati da Dominique (batterista e insegnante di violino a Mirecourt). Ci aspetta un grande momento!

Espanol :

Aficionados, músicos, curiosos, vengan a compartir un momento de convivencia de calidad en torno a los grandes clásicos del jazz y momentos de improvisación.

Conozca a Claire (piano) ? Marc (trompeta) y Vincent (saxofón), venidos de Colmar para la ocasión, y a los que podrá encontrar tocando en diversos grupos de jazz o en grandes acontecimientos musicales festivos (como el Harmony Jazz Event).

Les acompañará Dominique (batería y profesor de violín en Mirecourt). Nos espera una gran velada

L’événement Quartet de jazz Épinal a été mis à jour le 2025-07-10 par OT EPINAL ET SA REGION