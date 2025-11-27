QUARTET FLAMENCO ASTRONEF Toulouse

QUARTET FLAMENCO Jeudi 27 novembre, 20h30 ASTRONEF Haute-Garonne

Début : 2025-11-27T20:30:00 – 2025-11-27T23:00:00

Fin : 2025-11-27T20:30:00 – 2025-11-27T23:00:00

Composé d’une chanteuse, de deux danseuses et d’un guitariste,“quartet flamenco” naît de la rencontre à Séville de quatre artistes qui partagent un amour profond pour le flamenco. Ce projet mêle danse et musique dans un spectacle traditionnel où les quatre personnalités profitent de la scène pour discourir,échanger, s’amuser et s’émouvoir en privilégiant la spontanéité.

Quartet flamenco est un tablao qui vous invite à l’émotion et au voyage, un spectacle vivant, coloré et envoûtant.

ASTRONEF 3 place des Avions, 31400 Toulouse Toulouse 31400 Toulouse Sud-Est Haute-Garonne Occitanie http://cafe-lastronef.fr/ https://www.facebook.com/cafelastronef/?ref=page_internal

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/wDPvNFeMZtQ »}] L’Astronef c’est des concerts, du théâtre, des expos, des projections, des ateliers d’échange de savoir…mais aussi un restaurant, un espace inter associatif, une bibliothèque…

Il y a en a pour tout les goûts !

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Flamenco