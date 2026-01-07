QUARTET HORMÊ – Concert famille WE OFF Ecole Alésia Paris
QUARTET HORMÊ – Concert famille WE OFF Ecole Alésia Paris samedi 7 février 2026.
Dans le cadre des WE OFF, nous vous donnons rendez-vous sous le préau de l’école Alésia avec l’ensemble HORMÊ
Emmenés par la tromboniste Rozann Bézier, le quartet Hormê propose une après midi entre impromptus musicaux et ateliers pour tous.
Découvrez leur univers se trouvant entre jazz, pop et musique illustrative.
Le samedi 07 février 2026
de 14h30 à 17h30
gratuit Tout public.
Ecole Alésia 3 Rue d’alésia 75014 Paris
https://lepavillondelasirene.fr/agenda/quartet-horme-concert-famille-we +33153629324 accueil@lasirene.info https://www.facebook.com/lepavillondelasirene https://www.facebook.com/lepavillondelasirene
