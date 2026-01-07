QUARTET HORMÊ – Concert famille WE OFF Ecole Alésia Paris

Dans le cadre des WE OFF, nous vous donnons rendez-vous sous le préau de l’école Alésia avec l’ensemble HORMÊ

Emmenés par la tromboniste Rozann Bézier, le quartet Hormê propose une après midi entre impromptus musicaux et ateliers pour tous.

Découvrez leur univers se trouvant entre jazz, pop et musique illustrative.

Dans le cadre des WE OFF, nous vous donnons rendez-vous sous le préau de l’école Alésia avec le quartet Hormê.

Le samedi 07 février 2026

de 14h30 à 17h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-07T15:30:00+01:00

fin : 2026-02-07T18:30:00+01:00

Date(s) : 2026-02-07T14:30:00+02:00_2026-02-07T17:30:00+02:00

Ecole Alésia 3 Rue d’alésia 75014 Paris

https://lepavillondelasirene.fr/agenda/quartet-horme-concert-famille-we +33153629324 accueil@lasirene.info https://www.facebook.com/lepavillondelasirene https://www.facebook.com/lepavillondelasirene



Afficher la carte du lieu Ecole Alésia et trouvez le meilleur itinéraire

