Quartet’O Carré Club 27 Marseille 4e Arrondissement
samedi 3 octobre 2026 · Club 27 · Marseille 4e Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 4e Arrondissement
Quartet’O Carré
Samedi 3 octobre 2026 de 20h30 à 22h30.
Ouverture et apéro à 19h00
Concert 20h30. Club 27 27 rue d’Anvers Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 10 – 10 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 20:30:00
fin : 2026-10-03 22:30:00
Date(s) :
2026-10-03
Quartet’O Carré réunit Fred Equoy, piano, Hélène Banoun, saxophones, Jacques Fasano, basse et Dimitri Sumian, batterie. Ce quartet puise dans le jazz des années 60 à 80 et et propose un répertoire accessible, festif et dansant.
Quartet’O Carré réunit Fred Equoy, piano, Hélène Banoun, saxophones, Jacques Fasano, basse et Dimitri Sumian, batterie. Ce quartet puise dans le jazz des années 60 à 80 et propose un répertoire accessible, festif et dansant.
Metro 5 Avenues
PAF : 12 € (10 € si adhérent)
Possibilité de réserver une table pour grignoter au 06 60 32 52 12 .
Club 27 27 rue d’Anvers Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 60 32 52 12
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English :
Quartet?O Carré features Fred Equoy on piano, Hélène Banoun on saxophones, Jacques Fasano on bass, and Dimitri Sumian on drums. This quartet draws inspiration from the jazz of the 1960s through the 1980s and offers an accessible, festive, and danceable repertoire.
L’événement Quartet’O Carré Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille
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