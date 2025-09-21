Quartier Baudens en famille Ecoquartier Baudens Bourges

Quartier Baudens en famille Ecoquartier Baudens Bourges dimanche 21 septembre 2025.

Quartier Baudens en famille Dimanche 21 septembre, 16h00 Ecoquartier Baudens Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Venez découvrir en famille l’histoire de l’écoquartier Baudens

Dimanche à 16h

RDV au 18 rue Ranchot

Sans inscription

Ecoquartier Baudens Rue Ranchot, 18000 Bourges Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire

Venez découvrir en famille l’histoire de l’écoquartier Baudens

Direction Musées Patrimoine Historique, ville de Bourges