Quartier d’automne Gymnase le Tourrier Pertuis

Dimanche 26 octobre 2025.

13h30-17h. Gymnase le Tourrier 112 route d’Ansouis Pertuis Vaucluse

2025-10-26

Fais bouger ton quartier, le mercredi 29 octobre de 13h30 à 17h.

Au programme

Stand dédié à l’emploi, la formation et l’entreprenariat.

Activités sportives, atelier lecture.

Petite restauration gratuite et plus encore.



Inscription gratuite au 07 50 75 83 48 .

Gymnase le Tourrier 112 route d’Ansouis Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 50 75 83 48

English :

Fais bouger ton quartier, Wednesday, October 29, 1:30 pm to 5 pm.

German :

Bewege dein Viertel, Mittwoch, den 29. Oktober, 13:30-17:00 Uhr.

Italiano :

Metti in moto il tuo quartiere, mercoledì 29 ottobre dalle 13.30 alle 17.00.

Espanol :

Mueve tu barrio, miércoles 29 de octubre de 13.30 a 17.00 horas.

