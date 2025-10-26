Quartier d’automne Gymnase le Tourrier Pertuis
Quartier d’automne
Dimanche 26 octobre 2025.
13h30-17h. Gymnase le Tourrier 112 route d’Ansouis Pertuis Vaucluse
Fais bouger ton quartier, le mercredi 29 octobre de 13h30 à 17h.
Au programme
Stand dédié à l’emploi, la formation et l’entreprenariat.
Activités sportives, atelier lecture.
Petite restauration gratuite et plus encore.
Inscription gratuite au 07 50 75 83 48 .
Gymnase le Tourrier 112 route d’Ansouis Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 50 75 83 48
English :
Fais bouger ton quartier, Wednesday, October 29, 1:30 pm to 5 pm.
German :
Bewege dein Viertel, Mittwoch, den 29. Oktober, 13:30-17:00 Uhr.
Italiano :
Metti in moto il tuo quartiere, mercoledì 29 ottobre dalle 13.30 alle 17.00.
Espanol :
Mueve tu barrio, miércoles 29 de octubre de 13.30 a 17.00 horas.
