Quartier de l’alternance Centre commercial Quartier Libre Lescar

Lescar

Quartier de l’alternance

Centre commercial Quartier Libre 80 Boulevard de l’Europe Lescar Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 10:00:00

fin : 2026-04-22 15:00:00

Date(s) :

2026-04-22

À cette occasion, 25 Centres de Formation du 64, accompagnés de leurs entreprises partenaires, seront présents pour vous faire découvrir les nombreuses opportunités en alternance.

Que vous soyez étudiant, en reconversion ou à la recherche d’une formation, venez rencontrer directement les recruteurs, échanger avec les CFA et trouver la voie qui vous correspond. Conseils, orientation et entretiens tout est réuni pour faire avancer votre projet professionnel.

Avec le réseau de Gaston, c’est plus simple !

Votre avenir vous attend à Quartier Libre.

Entrée libre pensez à venir avec votre CV. .

Centre commercial Quartier Libre 80 Boulevard de l’Europe Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

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English : Quartier de l’alternance

L’événement Quartier de l’alternance Lescar a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Pau