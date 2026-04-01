Quartier de l’alternance Centre commercial Quartier Libre Lescar
Quartier de l’alternance Centre commercial Quartier Libre Lescar mercredi 22 avril 2026.
Lescar
Quartier de l’alternance
Centre commercial Quartier Libre 80 Boulevard de l’Europe Lescar Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 10:00:00
fin : 2026-04-22 15:00:00
Date(s) :
2026-04-22
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Entrée libre pensez à venir avec votre CV. .
Centre commercial Quartier Libre 80 Boulevard de l’Europe Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
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English : Quartier de l’alternance
L’événement Quartier de l’alternance Lescar a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Pau
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